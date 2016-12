später lesen Fifa-Weltrangliste Deutschland schließt 2016 auf Platz drei ab FOTO: AP Teilen

Die deutsche Nationalmannschaft belegt in der Fifa-Weltrangliste auch im Dezember den dritten Rang. Vor dem Weltmeister liegen in dem am Donnerstag veröffentlichten letzten Ranking des Jahres 2016 Argentinien mit 1634 Punkten und Brasilien (1544). Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat 1433 Zähler auf dem Konto.