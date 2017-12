später lesen Fifa-Weltrangliste Deutschland beendet Jahr auf Platz eins FOTO: AP 2017-12-21T10:32+0100 2017-12-21T10:37+0100

Weltmeister Deutschland beendet erstmals seit 2015 wieder ein Jahr als Spitzenreiter der Fifa-Weltrangliste. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw, das in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland mit zehn Siegen in zehn Spielen einen Rekord aufgestellt hatte, führt weiter vor Brasilien, Portugal, Argentinien und Belgien.