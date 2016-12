später lesen Ex-Nationalspieler Cacau Integration ist Geben und Nehmen Teilen

Der frühere Bundesligastürmer und jetzige DFB-Integrationsbeauftragte Cacau sieht die Integration in ein fremdes Land als ein Geben und Nehmen. Es sei wichtig, Zuwanderern entgegenzugehen. "So spüre ich als Zuwanderer Wertschätzung und habe das Gefühl, dass die Menschen an meinem Schicksal interessiert sind und wirklich etwas mit mir zu tun haben wollen", sagte der gebürtige Brasilianer in einem Interview der "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Zuwanderer müssten dann den nächsten Schritt machen und vor allem so schnell wie möglich die Sprache lernen.