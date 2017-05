Jerome Boateng wurde am 3. September 1988 in Berlin geboren. Er ist der Halbbruder von Kevin-Prince Boateng, der wie Jerome als Fußball-Profi tätig ist. weniger

Jerome Boateng wurde am 3. September 1988 in Berlin geboren. Er ist der Halbbruder von Kevin-Prince Boateng, der wie Jerome als Fußball-Profi tätig ist.

Am 2. Oktober 2009 berief ihn Bundestrainer Joachim Löw erstmals in den Kader der Nationalmannschaft. Zuvor hatte Boateng nur an einem Leistungstest der DFB-Auswahl teilgenommen.