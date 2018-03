Am Dienstagvormittag hat der DFB das neue Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft vorgestellt. Bei der WM 2018 in Russland läuft die Mannschaft von Bundestrainer Jogi Löw im grünen Jersey auf. Die moderne Beflockung sorgt im Netz allerdings für Verwirrung.

Das neue Auswärtstrikot soll an die WM 1990 erinnern - damals holte Deutschland den Titel. Komplettiert wird das Auswärts-Outfit durch weiße Hosen und grüne Stutzen. Die Torhüter spielen in blauen Trikots. In den Nacken ist der Schriftzug "Die Mannschaft" eingearbeitet.

Bereits am Freitag soll der grüne Dress beim Testspiel gegen Spanien (ab 20.45 Uhr, ARD) zum Einsatz kommen. Einen Haken aber scheint es beim neuen Trikot zu geben: die Beflockung.

Wie heißt der Typ in dem neuen @DFB_Team-Trikot? OAAXLEA? DARKLER? ORAHLEA? DAAHLER? ORAXLER? ORAHLER? DRAXLER? OARHLEA? DAAXLEA? OAAHLER? DARXLER? OARXLEA? ORAXLER? DRRXLER? DRAHLEA? DRRHLER? ORAXLEA? OAAXLER? ORRHLER? DARHLEA? — Morten Paulsen (@EisbaerPaul) March 20, 2018

Vor allem Julian Draxlers Trikot sorgt im Netz für Verwirrung. Wer beim Mittelfeldspieler den Namen "Draxler" erkennen will, muss offenbar ganz genau hinschauen. Denn die etwas gewöhnungsbedürftige Schriftart, die Adidas eigens hat kreieren lassen, erschwert es gehörig, den Namen des jeweiligen Spielers auf dem Rücken zu lesen. So lässt die eckige Beflockung Spielraum für zahlreiche Namenskombinationen zu, wie Twitter-User anmerken. Tatsächlich kann man Draxlers Namen auf 20 verschiedene Arten lesen: zum Beispiel Daahler, Oraxler, Orahler, Darxler, Daaxlea, Draxler oder Orrhler.

Am 15. Mai benennt Bundestrainer Löw im Dortmunder Fußballmuseum seinen vorläufigen Kader für das WM-Turnier im Sommer in Russland. Draxlers Name wird mit großer Wahrscheinlichkeit zu den Auserwählten gehören.

