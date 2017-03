Erinnern Sie sich noch an Poldis erstes Interview?

Mit seinem Abschiedsspiel gegen England beendet Lukas Podolski seine Karriere in der Nationalmannschaft, im Sommer zieht es den Strahlemann nach Japan. Podolski hat den deutschen Fußball geprägt. Auf und neben dem Platz. Doch wie gut kennen Sie "Prinz Poldi"?

Legendäre Interviews, große Tore und auch mal ein Skandal. Podolski hat in seiner Karriere immer wieder Schlagzeilen geschrieben. Auch in der Nationalmannschaft. Testen Sie jetzt Ihr Wissen zum Kölschen Jung mit polnischen Wurzeln in unserem Quiz:

(areh)