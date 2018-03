Halstenberg wurde am 27.9.1991 in Laatzen geboren. Seine Karriere begann bei Germania Grasdorf, 1999 wechselte er zu Hannover 96 und spielte dort in verschiedenen Jugendteams.

