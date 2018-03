Wir zeigen Ihnen die die Anwärter auf einen Platz im deutschen WM-Kader und ihre Chancen auf eine Teilnahme bei der WM 2018 in Russland. Wir zeigen Ihnen die die Anwärter auf einen Platz im deutschen WM-Kader und ihre Chancen auf eine Teilnahme bei der WM 2018 in Russland. weniger

Name: Manuel Neuer



Verein: FC Bayern München



Position: Torwart



Prognose: Im Verein und der Nationalelf ist Neuer die unbestrittene Nummer eins. Aufgrund seiner aktuellen Verletzung steht jedoch ein Fragezeichen hinter seiner WM-Teilnahme. Wird Neuer aber rechtzeitig fit, wird er auch im Tor stehen.

Name: Manuel Neuer



Verein: FC Bayern München



Position: Torwart



Prognose: Im Verein und der Nationalelf ist Neuer die unbestrittene Nummer eins. Aufgrund seiner aktuellen Verletzung steht jedoch ein Fragezeichen hinter seiner WM-Teilnahme. Wird Neuer aber rechtzeitig fit, wird er auch im Tor stehen.

weniger Manuel NeuerFC Bayern MünchenTorwartIm Verein und der Nationalelf ist Neuer die unbestrittene Nummer eins. Aufgrund seiner aktuellen Verletzung steht jedoch ein Fragezeichen hinter seiner WM-Teilnahme. Wird Neuer aber rechtzeitig fit, wird er auch im Tor stehen.

Name: Marc-Andre ter Stegen



Verein: FC Barcelona



Position: Torwart



Prognose: Spielt eine starke Saison als Nummer eins des FC Barcelona und ist als Ersatzmann von Manuel Neuer sicher dabei. Sollte Neuer nicht rechtzeitig fit werden, wäre der ehemalige Gladbacher sogar die Nummer eins im deutschen Tor. Name: Marc-Andre ter Stegen



Verein: FC Barcelona



Position: Torwart



Prognose: Spielt eine starke Saison als Nummer eins des FC Barcelona und ist als Ersatzmann von Manuel Neuer sicher dabei. Sollte Neuer nicht rechtzeitig fit werden, wäre der ehemalige Gladbacher sogar die Nummer eins im deutschen Tor. Marc-Andre ter StegenFC BarcelonaTorwartSpielt eine starke Saison als Nummer eins des FC Barcelona und ist als Ersatzmann von Manuel Neuer sicher dabei. Sollte Neuer nicht rechtzeitig fit werden, wäre der ehemalige Gladbacher sogar die Nummer eins im deutschen Tor. weniger

Name: Bernd Leno



Verein: Bayer 04 Leverkusen



Position: Torwart



Prognose: Nach zwei Patzern im Confed-Cup hat Bernd Leno nicht die besten Argumente für eine WM-Teilnahme. In der Liga spielt er gewohnt solide, was vielleicht noch für eine Kader-Nominierung für die WM reichen würde. Name: Bernd Leno



Verein: Bayer 04 Leverkusen



Position: Torwart



Prognose: Nach zwei Patzern im Confed-Cup hat Bernd Leno nicht die besten Argumente für eine WM-Teilnahme. In der Liga spielt er gewohnt solide, was vielleicht noch für eine Kader-Nominierung für die WM reichen würde. Bernd LenoBayer 04 LeverkusenTorwartNach zwei Patzern im Confed-Cup hat Bernd Leno nicht die besten Argumente für eine WM-Teilnahme. In der Liga spielt er gewohnt solide, was vielleicht noch für eine Kader-Nominierung für die WM reichen würde. weniger

Name: Kevin Trapp



Verein: Paris Saint-Germain



Position: Torwart



Prognose: Wurde beim Confed Cup im vergangenen Jahr nicht eingesetzt, zeigte im Freundschaftsspiel gegen Frankreich aber eine gute Leistung. Für eine sichere WM-Nominierung bräuchte Trapp aber Spielzeit, die er aktuell als Nummer zwei bei Paris St. Germain nicht bekommt. Name: Kevin Trapp



Verein: Paris Saint-Germain



Position: Torwart



Prognose: Wurde beim Confed Cup im vergangenen Jahr nicht eingesetzt, zeigte im Freundschaftsspiel gegen Frankreich aber eine gute Leistung. Für eine sichere WM-Nominierung bräuchte Trapp aber Spielzeit, die er aktuell als Nummer zwei bei Paris St. Germain nicht bekommt. Kevin TrappParis Saint-GermainTorwartWurde beim Confed Cup im vergangenen Jahr nicht eingesetzt, zeigte im Freundschaftsspiel gegen Frankreich aber eine gute Leistung. Für eine sichere WM-Nominierung bräuchte Trapp aber Spielzeit, die er aktuell als Nummer zwei bei Paris St. Germain nicht bekommt. weniger

Name: Jonathan Tah



Verein: Bayer 04 Leverkusen



Position: Innenverteidiger



Prognose: Der Leverkusener hat den Confed Cup verletzungsbedingt verpasst, ist im Verein aber eine feste Größe in der Innenverteidigung. In Nationalelf hat er auf seiner Position aber viel Konkurrenz vor sich, sodass eine WM-Teilnahme unwahrscheinlich ist. Name: Jonathan Tah



Verein: Bayer 04 Leverkusen



Position: Innenverteidiger



Prognose: Der Leverkusener hat den Confed Cup verletzungsbedingt verpasst, ist im Verein aber eine feste Größe in der Innenverteidigung. In Nationalelf hat er auf seiner Position aber viel Konkurrenz vor sich, sodass eine WM-Teilnahme unwahrscheinlich ist. Jonathan TahBayer 04 LeverkusenInnenverteidigerDer Leverkusener hat den Confed Cup verletzungsbedingt verpasst, ist im Verein aber eine feste Größe in der Innenverteidigung. In Nationalelf hat er auf seiner Position aber viel Konkurrenz vor sich, sodass eine WM-Teilnahme unwahrscheinlich ist. weniger

Name: Benedikt Höwedes



Verein: Juventus Turin



Position: Innenverteidiger



Prognose: Sein Wechsel zu Juventus Turin hat seine Chancen auf Spielminuten geschmälert, in Italien gehörte er zuletzt nicht einmal zum Kader. In der Nationalelf hat er sich aber in der Innen- und Außenverteidigung bewährt - es bleibt abzuwarten,... Benedikt HöwedesJuventus TurinInnenverteidigerSein Wechsel zu Juventus Turin hat seine Chancen auf Spielminuten geschmälert, in Italien gehörte er zuletzt nicht einmal zum Kader. In der Nationalelf hat er sich aber in der Innen- und Außenverteidigung bewährt - es bleibt abzuwarten,... mehr Name: Benedikt Höwedes



Verein: Juventus Turin



Position: Innenverteidiger



Prognose: Sein Wechsel zu Juventus Turin hat seine Chancen auf Spielminuten geschmälert, in Italien gehörte er zuletzt nicht einmal zum Kader. In der Nationalelf hat er sich aber in der Innen- und Außenverteidigung bewährt - es bleibt abzuwarten, ob Löw das Risiko eingeht, Höwedes ohne Spielpraxis zu nominieren. Benedikt HöwedesJuventus TurinInnenverteidigerSein Wechsel zu Juventus Turin hat seine Chancen auf Spielminuten geschmälert, in Italien gehörte er zuletzt nicht einmal zum Kader. In der Nationalelf hat er sich aber in der Innen- und Außenverteidigung bewährt - es bleibt abzuwarten, ob Löw das Risiko eingeht, Höwedes ohne Spielpraxis zu nominieren. weniger

Name: Matthias Ginter



Verein: Borussia Mönchengladbach



Position: Innenverteidiger



Prognose: Wirkte zu Saisonbeginn nicht hundertprozentig sicher, fand dann aber in Gladbach zu alter Stärke. Beim Confed Cup gehörte er zu den Gewinnern und dürfte Chancen haben, als Ergänzungsspieler dabei zu sein. Name: Matthias Ginter



Verein: Borussia Mönchengladbach



Position: Innenverteidiger



Prognose: Wirkte zu Saisonbeginn nicht hundertprozentig sicher, fand dann aber in Gladbach zu alter Stärke. Beim Confed Cup gehörte er zu den Gewinnern und dürfte Chancen haben, als Ergänzungsspieler dabei zu sein. Matthias GinterBorussia MönchengladbachInnenverteidigerWirkte zu Saisonbeginn nicht hundertprozentig sicher, fand dann aber in Gladbach zu alter Stärke. Beim Confed Cup gehörte er zu den Gewinnern und dürfte Chancen haben, als Ergänzungsspieler dabei zu sein. weniger

Name: Shkodran Mustafi



Verein: FC Arsenal



Position: Innenverteidiger



Prognose: Überzeugte beim Confed Cup zwar nicht vollständig, wird bei der WM aber höchstwahrscheinlich Ersatz für die Stammkräfte Jerome Boateng und Mats Hummels sein. Name: Shkodran Mustafi



Verein: FC Arsenal



Position: Innenverteidiger



Prognose: Überzeugte beim Confed Cup zwar nicht vollständig, wird bei der WM aber höchstwahrscheinlich Ersatz für die Stammkräfte Jerome Boateng und Mats Hummels sein. Shkodran MustafiFC ArsenalInnenverteidigerÜberzeugte beim Confed Cup zwar nicht vollständig, wird bei der WM aber höchstwahrscheinlich Ersatz für die Stammkräfte Jerome Boateng und Mats Hummels sein. weniger

Name: Niklas Süle



Verein: FC Bayern München



Position: Innenverteidiger



Prognose: Absolvierte eine gute Confed-Cup-Gruppenphase und zeigt beim FC Bayern mehr als solide Leitungen. Süle hat dadurch berechtigte Chancen auf einen der begehrten Plätze. Name: Niklas Süle



Verein: FC Bayern München



Position: Innenverteidiger



Prognose: Absolvierte eine gute Confed-Cup-Gruppenphase und zeigt beim FC Bayern mehr als solide Leitungen. Süle hat dadurch berechtigte Chancen auf einen der begehrten Plätze. Niklas SüleFC Bayern MünchenInnenverteidigerAbsolvierte eine gute Confed-Cup-Gruppenphase und zeigt beim FC Bayern mehr als solide Leitungen. Süle hat dadurch berechtigte Chancen auf einen der begehrten Plätze. weniger

Name: Antonio Rüdiger



Verein: FC Chelsea



Position: Innenverteidiger



Prognose: Beim FC Chelsea kommt Rüdiger regelmäßig zum Einsatz, in der Nationalelf ist für ihn zumindest an Hummels und Boateng kein vorbeikommen. In einer Dreierkette oder als Außenverteidiger steigen seine Chancen, auf Einsatzminuten zu kommen. Name: Antonio Rüdiger



Verein: FC Chelsea



Position: Innenverteidiger



Prognose: Beim FC Chelsea kommt Rüdiger regelmäßig zum Einsatz, in der Nationalelf ist für ihn zumindest an Hummels und Boateng kein vorbeikommen. In einer Dreierkette oder als Außenverteidiger steigen seine Chancen, auf Einsatzminuten zu kommen. Antonio RüdigerFC ChelseaInnenverteidigerBeim FC Chelsea kommt Rüdiger regelmäßig zum Einsatz, in der Nationalelf ist für ihn zumindest an Hummels und Boateng kein vorbeikommen. In einer Dreierkette oder als Außenverteidiger steigen seine Chancen, auf Einsatzminuten zu kommen. weniger

Name: Jerome Boateng



Verein: FC Bayern München



Position: Innenverteidiger



Prognose: Einer der besten Innenverteidiger der Welt und eine feste Größe in der Nationalmannschaft, bei der WM ist Jerome Boateng deshalb sicher dabei. Name: Jerome Boateng



Verein: FC Bayern München



Position: Innenverteidiger



Prognose: Einer der besten Innenverteidiger der Welt und eine feste Größe in der Nationalmannschaft, bei der WM ist Jerome Boateng deshalb sicher dabei. Jerome BoatengFC Bayern MünchenInnenverteidigerEiner der besten Innenverteidiger der Welt und eine feste Größe in der Nationalmannschaft, bei der WM ist Jerome Boateng deshalb sicher dabei. weniger

Name: Mats Hummels



Verein: FC Bayern München



Position: Innenverteidiger



Prognose: Gehört mit Boateng zu den besten Verteidigern der Welt und wird in Russland dabei sein. Name: Mats Hummels



Verein: FC Bayern München



Position: Innenverteidiger



Prognose: Gehört mit Boateng zu den besten Verteidigern der Welt und wird in Russland dabei sein. Mats HummelsFC Bayern MünchenInnenverteidigerGehört mit Boateng zu den besten Verteidigern der Welt und wird in Russland dabei sein. weniger

Name: Joshua Kimmich



Verein: FC Bayern München



Position: Rechtsverteidiger



Prognose: Überzeugte beim Confed Cup bereits als Lahm-Nachfolger und ist für die WM gesetzt. Name: Joshua Kimmich



Verein: FC Bayern München



Position: Rechtsverteidiger



Prognose: Überzeugte beim Confed Cup bereits als Lahm-Nachfolger und ist für die WM gesetzt. Joshua KimmichFC Bayern MünchenRechtsverteidigerÜberzeugte beim Confed Cup bereits als Lahm-Nachfolger und ist für die WM gesetzt. weniger

Name: Marvin Plattenhardt



Verein: Hertha BSC



Position: Linksverteidiger



Prognose: Durfte zuletzt öfter in der Nationalmannschaft als Linksverteidiger auflaufen. Da auf dieser Position aber Jonas Hector gesetzt sein dürfte, wird es für Plattenhardt höchstens für eine Reservistenrolle reichen. Name: Marvin Plattenhardt



Verein: Hertha BSC



Position: Linksverteidiger



Prognose: Durfte zuletzt öfter in der Nationalmannschaft als Linksverteidiger auflaufen. Da auf dieser Position aber Jonas Hector gesetzt sein dürfte, wird es für Plattenhardt höchstens für eine Reservistenrolle reichen. Marvin PlattenhardtHertha BSCLinksverteidigerDurfte zuletzt öfter in der Nationalmannschaft als Linksverteidiger auflaufen. Da auf dieser Position aber Jonas Hector gesetzt sein dürfte, wird es für Plattenhardt höchstens für eine Reservistenrolle reichen. weniger

Name: Jonas Hector



Verein: 1.FC Köln



Position: Linksverteidiger



Prognose: War während der Saison lange verletzt, ist jetzt aber wieder fit und dürfte deshalb einen Stammplatz auf der linken Außenverteidigerposition inne haben. Beim confed Cup unterstrich Hector zudem seine Ambitionen durch gute Leistungen. Name: Jonas Hector



Verein: 1.FC Köln



Position: Linksverteidiger



Prognose: War während der Saison lange verletzt, ist jetzt aber wieder fit und dürfte deshalb einen Stammplatz auf der linken Außenverteidigerposition inne haben. Beim confed Cup unterstrich Hector zudem seine Ambitionen durch gute Leistungen. Jonas Hector1.FC KölnLinksverteidigerWar während der Saison lange verletzt, ist jetzt aber wieder fit und dürfte deshalb einen Stammplatz auf der linken Außenverteidigerposition inne haben. Beim confed Cup unterstrich Hector zudem seine Ambitionen durch gute Leistungen. weniger

Name: Sebastian Rudy



Verein: FC Bayern München



Position: Zentrales Mittelfeld



Prognose: Überraschte nicht wenige mit seinen Auftritten beim FC Bayern und wirkte auch in der Nationalmmannschaft zuletzt überaus abgeklärt. Kaum vorstellbar, dass Löw auf den Bayern-Spieler verzichtet. Name: Sebastian Rudy



Verein: FC Bayern München



Position: Zentrales Mittelfeld



Prognose: Überraschte nicht wenige mit seinen Auftritten beim FC Bayern und wirkte auch in der Nationalmmannschaft zuletzt überaus abgeklärt. Kaum vorstellbar, dass Löw auf den Bayern-Spieler verzichtet. Sebastian RudyFC Bayern MünchenZentrales MittelfeldÜberraschte nicht wenige mit seinen Auftritten beim FC Bayern und wirkte auch in der Nationalmmannschaft zuletzt überaus abgeklärt. Kaum vorstellbar, dass Löw auf den Bayern-Spieler verzichtet. weniger

Name: Julian Weigl



Verein: Borussia Dortmund



Position: Zentrales Mittelfeld



Prognose: War vor seiner Verletzung definitiver Kandidat für den 23er-Kader. Bleibt er verletzungsfrei und zeigt BVB weiter gute Leistungen, könnte er sich wieder einen Platz im Kader erkämpfen. Name: Julian Weigl



Verein: Borussia Dortmund



Position: Zentrales Mittelfeld



Prognose: War vor seiner Verletzung definitiver Kandidat für den 23er-Kader. Bleibt er verletzungsfrei und zeigt BVB weiter gute Leistungen, könnte er sich wieder einen Platz im Kader erkämpfen. Julian WeiglBorussia DortmundZentrales MittelfeldWar vor seiner Verletzung definitiver Kandidat für den 23er-Kader. Bleibt er verletzungsfrei und zeigt BVB weiter gute Leistungen, könnte er sich wieder einen Platz im Kader erkämpfen. weniger

Name: Ilkay Gündogan



Verein: Manchester City



Position: Zentrales Mittelfeld



Prognose: Gündogan war lange verletzt, spielt seit seiner Rückkehr bei Manchester City aber mehr als gut. Bleibt er gesund, ist er dabei. Name: Ilkay Gündogan



Verein: Manchester City



Position: Zentrales Mittelfeld



Prognose: Gündogan war lange verletzt, spielt seit seiner Rückkehr bei Manchester City aber mehr als gut. Bleibt er gesund, ist er dabei. Ilkay GündoganManchester CityZentrales MittelfeldGündogan war lange verletzt, spielt seit seiner Rückkehr bei Manchester City aber mehr als gut. Bleibt er gesund, ist er dabei. weniger

Name: Emre Can



Verein: FC Liverpool



Position: Zentrales Mittelfeld



Prognose: Könnte dem großen Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld zum Opfer fallen. Seine Teilnahme ist alles andere als sicher. Name: Emre Can



Verein: FC Liverpool



Position: Zentrales Mittelfeld



Prognose: Könnte dem großen Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld zum Opfer fallen. Seine Teilnahme ist alles andere als sicher. Emre CanFC LiverpoolZentrales MittelfeldKönnte dem großen Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld zum Opfer fallen. Seine Teilnahme ist alles andere als sicher. weniger

Name: Toni Kroos



Verein: Real Madrid



Position: Zentrales Mittelfeld



Prognose: Ist mit seinen Fähigkeiten nicht aus der Nationalmannschaft wegzudenken und deshalb sicher dabei. Name: Toni Kroos



Verein: Real Madrid



Position: Zentrales Mittelfeld



Prognose: Ist mit seinen Fähigkeiten nicht aus der Nationalmannschaft wegzudenken und deshalb sicher dabei. Toni KroosReal MadridZentrales MittelfeldIst mit seinen Fähigkeiten nicht aus der Nationalmannschaft wegzudenken und deshalb sicher dabei. weniger

Name: Sami Khedira



Verein: Juventus Turin



Position: Zentrales Mittelfeld



Prognose: Gehört zu den Etablierten im deutschen Mittelfeld und wird 2018 mit von der Partie sein. Name: Sami Khedira



Verein: Juventus Turin



Position: Zentrales Mittelfeld



Prognose: Gehört zu den Etablierten im deutschen Mittelfeld und wird 2018 mit von der Partie sein. Sami KhediraJuventus TurinZentrales MittelfeldGehört zu den Etablierten im deutschen Mittelfeld und wird 2018 mit von der Partie sein. weniger

Name: Leon Goretzka



Verein: FC Schalke 04



Position: Zentrales Mittelfeld



Prognose: Sorgte beim Confed Cup und auch in der Bundesliga für Furore und hat dadurch gute Chancen auf einen Kaderplatz. Name: Leon Goretzka



Verein: FC Schalke 04



Position: Zentrales Mittelfeld



Prognose: Sorgte beim Confed Cup und auch in der Bundesliga für Furore und hat dadurch gute Chancen auf einen Kaderplatz. Leon GoretzkaFC Schalke 04Zentrales MittelfeldSorgte beim Confed Cup und auch in der Bundesliga für Furore und hat dadurch gute Chancen auf einen Kaderplatz. weniger

Name: Mario Götze



Verein: Borussia Dortmund



Position: Offensives Mittelfeld



Prognose: Der WM-Held von 2014 wird es wegen anhaltender Verletzungsprobleme nicht einfach haben, in den 23 Mann starken Kader zu kommen. Bisher konnte er noch nicht wieder an alte Leistungen anknüpfen. Name: Mario Götze



Verein: Borussia Dortmund



Position: Offensives Mittelfeld



Prognose: Der WM-Held von 2014 wird es wegen anhaltender Verletzungsprobleme nicht einfach haben, in den 23 Mann starken Kader zu kommen. Bisher konnte er noch nicht wieder an alte Leistungen anknüpfen. Mario GötzeBorussia DortmundOffensives MittelfeldDer WM-Held von 2014 wird es wegen anhaltender Verletzungsprobleme nicht einfach haben, in den 23 Mann starken Kader zu kommen. Bisher konnte er noch nicht wieder an alte Leistungen anknüpfen. weniger

Name: Mesut Özil



Verein: FC Arsenal



Position: Offensives Mittelfeld



Prognose: Özil gehört zu Löws Stammpersonal und wird unbestritten in Russland dabei sein. Name: Mesut Özil



Verein: FC Arsenal



Position: Offensives Mittelfeld



Prognose: Özil gehört zu Löws Stammpersonal und wird unbestritten in Russland dabei sein. Mesut ÖzilFC ArsenalOffensives MittelfeldÖzil gehört zu Löws Stammpersonal und wird unbestritten in Russland dabei sein. weniger

Name: Max Meyer



Verein: FC Schalke 04



Position: Offensives Mittelfeld



Prognose: Er verpasste den Confed Cup und wurde mit der U21 Europameister – seine Chancen auf einen Platz bei der WM sind aufgrund der Personaldichte im Mittelfeld allerdings gering. Name: Max Meyer



Verein: FC Schalke 04



Position: Offensives Mittelfeld



Prognose: Er verpasste den Confed Cup und wurde mit der U21 Europameister – seine Chancen auf einen Platz bei der WM sind aufgrund der Personaldichte im Mittelfeld allerdings gering. Max MeyerFC Schalke 04Offensives MittelfeldEr verpasste den Confed Cup und wurde mit der U21 Europameister – seine Chancen auf einen Platz bei der WM sind aufgrund der Personaldichte im Mittelfeld allerdings gering. weniger

Name: Lars Stindl



Verein: Borussia Mönchengladbach



Position: Mittelstürmer/ Offensives Mittelfeld



Prognose: Ragte als einer der besten Deutschen beim Confed Cup mit drei Toren heraus. Schwächelt aber aktuell in der Liga. Dennoch dürfte Stindl einen Kaderplatz für die WM ergattern können. Name: Lars Stindl



Verein: Borussia Mönchengladbach



Position: Mittelstürmer/ Offensives Mittelfeld



Prognose: Ragte als einer der besten Deutschen beim Confed Cup mit drei Toren heraus. Schwächelt aber aktuell in der Liga. Dennoch dürfte Stindl einen Kaderplatz für die WM ergattern können. Lars StindlBorussia MönchengladbachMittelstürmer/ Offensives MittelfeldRagte als einer der besten Deutschen beim Confed Cup mit drei Toren heraus. Schwächelt aber aktuell in der Liga. Dennoch dürfte Stindl einen Kaderplatz für die WM ergattern können. weniger

Name: Amin Younes



Verein: Ajax Amsterdam



Position: Linksaußen



Prognose: Machte in der vergangenen Saison bei Europa-League-Finalist Ajax Amsterdam auf sich aufmerksam. Ob des Überangebots in der DFB-Offensive aber nur mit Außenseiterchancen auf einen Kaderplatz. Name: Amin Younes



Verein: Ajax Amsterdam



Position: Linksaußen



Prognose: Machte in der vergangenen Saison bei Europa-League-Finalist Ajax Amsterdam auf sich aufmerksam. Ob des Überangebots in der DFB-Offensive aber nur mit Außenseiterchancen auf einen Kaderplatz. Amin YounesAjax AmsterdamLinksaußenMachte in der vergangenen Saison bei Europa-League-Finalist Ajax Amsterdam auf sich aufmerksam. Ob des Überangebots in der DFB-Offensive aber nur mit Außenseiterchancen auf einen Kaderplatz. weniger

Name: Andre Schürrle



Verein: Borussia Dortmund



Position: Linksaußen



Prognose: Schürrle war bisweilen eine feste Größe im Kader der Nationalelf. In dieser Saison passen die Leitungen jedoch nicht. Der Dortmunder ist daher ein Wackelkandidat. Name: Andre Schürrle



Verein: Borussia Dortmund



Position: Linksaußen



Prognose: Schürrle war bisweilen eine feste Größe im Kader der Nationalelf. In dieser Saison passen die Leitungen jedoch nicht. Der Dortmunder ist daher ein Wackelkandidat. Andre SchürrleBorussia DortmundLinksaußenSchürrle war bisweilen eine feste Größe im Kader der Nationalelf. In dieser Saison passen die Leitungen jedoch nicht. Der Dortmunder ist daher ein Wackelkandidat. weniger

Name: Julian Brandt



Verein: Bayer 04 Leverkusen



Position: Linksaußen



Prognose: Spielt auf einer stark besetzten Position, was dazu führen könnte, dass er zuhause bleiben muss. Zudem hat der Leverkusener noch zu viele Schwankungen in seinen Leistungen. Name: Julian Brandt



Verein: Bayer 04 Leverkusen



Position: Linksaußen



Prognose: Spielt auf einer stark besetzten Position, was dazu führen könnte, dass er zuhause bleiben muss. Zudem hat der Leverkusener noch zu viele Schwankungen in seinen Leistungen. Julian BrandtBayer 04 LeverkusenLinksaußenSpielt auf einer stark besetzten Position, was dazu führen könnte, dass er zuhause bleiben muss. Zudem hat der Leverkusener noch zu viele Schwankungen in seinen Leistungen. weniger

Name: Serge Gnabry



Verein: 1899 Hoffenheim



Position: Linksaußen



Prognose: Konnte sich bei der TSG Hoffenheim bislang nicht wirklich in Szene setzen. Für eine Nominierung muss sich Gnabry deutlich steigern. Name: Serge Gnabry



Verein: 1899 Hoffenheim



Position: Linksaußen



Prognose: Konnte sich bei der TSG Hoffenheim bislang nicht wirklich in Szene setzen. Für eine Nominierung muss sich Gnabry deutlich steigern. Serge Gnabry1899 HoffenheimLinksaußenKonnte sich bei der TSG Hoffenheim bislang nicht wirklich in Szene setzen. Für eine Nominierung muss sich Gnabry deutlich steigern. weniger

Name: Leroy Sane



Verein: Manchester City



Position: Linksaußen



Prognose: War zu Beginn der Saison verletzt, spielt seit seiner Rückkehr aber eine überragende Saison bei Manchester City. Sané dürfte deshalb ein sicherer Kandidat für Russland sein. Name: Leroy Sane



Verein: Manchester City



Position: Linksaußen



Prognose: War zu Beginn der Saison verletzt, spielt seit seiner Rückkehr aber eine überragende Saison bei Manchester City. Sané dürfte deshalb ein sicherer Kandidat für Russland sein. Leroy SaneManchester CityLinksaußenWar zu Beginn der Saison verletzt, spielt seit seiner Rückkehr aber eine überragende Saison bei Manchester City. Sané dürfte deshalb ein sicherer Kandidat für Russland sein. weniger

Name: Marco Reus



Verein: Borussia Dortmund



Position: Linksaußen



Prognose: Fährt mit, wenn er verletzungsfrei bleibt. Name: Marco Reus



Verein: Borussia Dortmund



Position: Linksaußen



Prognose: Fährt mit, wenn er verletzungsfrei bleibt. Marco ReusBorussia DortmundLinksaußenFährt mit, wenn er verletzungsfrei bleibt. weniger

Name: Julian Draxler



Verein: Paris Saint-Germain



Position: Linksaußen



Prognose: Überzeugte beim Confed Cup in seiner Rolle als Kapitän und ist in Russland selbstverständlich dabei. Name: Julian Draxler



Verein: Paris Saint-Germain



Position: Linksaußen



Prognose: Überzeugte beim Confed Cup in seiner Rolle als Kapitän und ist in Russland selbstverständlich dabei. Julian DraxlerParis Saint-GermainLinksaußenÜberzeugte beim Confed Cup in seiner Rolle als Kapitän und ist in Russland selbstverständlich dabei. weniger

Name: Mario Gomez



Verein: VfL Wolfsburg



Position: Mittelstürmer



Prognose: War zuletzt eine feste Größe in der Nationalelf. Seine Leistungen in dieser Saison passen jedoch nicht. Ein Wackelkandidat. Name: Mario Gomez



Verein: VfL Wolfsburg



Position: Mittelstürmer



Prognose: War zuletzt eine feste Größe in der Nationalelf. Seine Leistungen in dieser Saison passen jedoch nicht. Ein Wackelkandidat. Mario GomezVfL WolfsburgMittelstürmerWar zuletzt eine feste Größe in der Nationalelf. Seine Leistungen in dieser Saison passen jedoch nicht. Ein Wackelkandidat. weniger

Name: Kevin Volland



Verein: Bayer 04 Leverkusen



Position: Mittelstürmer



Prognose: Hatte sich auf das Radar von Joachim Löw gespielt, ist mittlerweile aber wohl wieder runter. Bei Volland wird es eng mit einer WM-Teilnahme. Name: Kevin Volland



Verein: Bayer 04 Leverkusen



Position: Mittelstürmer



Prognose: Hatte sich auf das Radar von Joachim Löw gespielt, ist mittlerweile aber wohl wieder runter. Bei Volland wird es eng mit einer WM-Teilnahme. Kevin VollandBayer 04 LeverkusenMittelstürmerHatte sich auf das Radar von Joachim Löw gespielt, ist mittlerweile aber wohl wieder runter. Bei Volland wird es eng mit einer WM-Teilnahme. weniger

Name: Timo Werner



Verein: RB Leipzig



Position: Mittelstürmer



Prognose: Der Leipziger überzeugte bislang bei seinen Auftritten im DFB-Dress. Kann er seine aktuelle Form noch verbessern und sich von seinen Beschwerden erholen, dürfte er bei der Endrunde zu den Startelfkandidaten gehören. Name: Timo Werner



Verein: RB Leipzig



Position: Mittelstürmer



Prognose: Der Leipziger überzeugte bislang bei seinen Auftritten im DFB-Dress. Kann er seine aktuelle Form noch verbessern und sich von seinen Beschwerden erholen, dürfte er bei der Endrunde zu den Startelfkandidaten gehören. Timo WernerRB LeipzigMittelstürmerDer Leipziger überzeugte bislang bei seinen Auftritten im DFB-Dress. Kann er seine aktuelle Form noch verbessern und sich von seinen Beschwerden erholen, dürfte er bei der Endrunde zu den Startelfkandidaten gehören. weniger

Name: Thomas Müller



Verein: FC Bayern München



Position: Mittelstürmer



Prognose: Stammkraft. Name: Thomas Müller



Verein: FC Bayern München



Position: Mittelstürmer



Prognose: Stammkraft. Thomas MüllerFC Bayern MünchenMittelstürmerStammkraft. weniger