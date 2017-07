Wir zeigen Ihnen die die Anwärter auf einen Platz im deutschen WM-Kader und ihre Chancen auf eine Teilnahme bei der WM 2018 in Russland. Wir zeigen Ihnen die die Anwärter auf einen Platz im deutschen WM-Kader und ihre Chancen auf eine Teilnahme bei der WM 2018 in Russland. weniger

Name: Manuel Neuer



Verein: FC Bayern München



Position: Torwart



Länderspiele: 74



Letztes Länderspiel: 11. Oktober 2016 gegen Nordirland



Prognose: Beim Confed Cup nicht dabei, jedoch ist und bleibt der Kapitän die unumstrittene Nummer 1 im deutschen Tor.

Name: Marc-Andre ter Stegen



Verein: FC Barcelona



Position: Torwart



Länderspiele: 14



Letztes Länderspiel: 2. Juli 2017 gegen Chile



Name: Bernd Leno



Verein: Bayer 04 Leverkusen



Position: Torwart



Länderspiele: 5



Letztes Länderspiel: 19. Juni gegen Australien



Name: Kevin Trapp



Verein: Paris Saint-Germain



Position: Torwart



Länderspiele: 1



Letztes Länderspiel: 6. Juni gegen Dänemark



Name: Niklas Stark



Verein: Hertha BSC



Position: Innenverteidiger



Länderspiele: /



Letztes Länderspiel: /



Name: Marc-Oliver Kempf



Verein: SC Freiburg



Position: Innenverteidiger



Länderspiele: /



Letztes Länderspiel: /



Name: Jonathan Tah



Verein: Bayer 04 Leverkusen



Position: Innenverteidiger



Länderspiele: 3



Letztes Länderspiel: 15. November 2016 gegen Italien



Name: Benedikt Höwedes



Verein: FC Schalke 04



Position: Innenverteidiger



Länderspiele: 44



Letztes Länderspiel: 26. März 2017 gegen Aserbaidschan



Name: Matthias Ginter



Verein: Borussia Mönchengladbach



Position: Innenverteidiger



Länderspiele: 14



Letztes Länderspiel: 2. Juli gegen Chile



Name: Shkodran Mustafi



Verein: FC Arsenal



Position: Innenverteidiger



Länderspiele: 19



Letztes Länderspiel: 2. Juli 2017 gegen Chile



Name: Niklas Süle



Verein: FC Bayern München



Position: Innenverteidiger



Länderspiele: 6



Letztes Länderspiel: 2. Juli 2017 gegen Chile



Name: Antonio Rüdiger



Verein: AS Rom



Position: Innenverteidiger



Länderspiele: 17



Letztes Länderspiel: 2. Juli gegen Chile



Name: Jerome Boateng



Verein: FC Bayern München



Position: Innenverteidiger



Länderspiele: 11. Oktober 2016 gegen Nordirland



Letztes Länderspiel: 67



Name: Mats Hummels



Verein: FC Bayern München



Position: Innenverteidiger



Länderspiele: 57



Letztes Länderspiel: 26. März 2017 gegen Aserbaidschan



Name: Joshua Kimmich



Verein: FC Bayern München



Position: Rechtsverteidiger



Länderspiele: 20



Letztes Länderspiel: 2. Juli 2017 gegen Chile



Name: Benjamin Henrichs



Verein: Bayer 04 Leverkusen



Position: Rechtsverteidiger



Länderspiele: 3



Letztes Länderspiel: 29. Juni gegen Mexiko



Name: Mitchell Weiser



Verein: Hertha BSC



Position: Rechtsverteidiger



Länderspiele: /



Letztes Länderspiel: /



Name: Marvin Plattenhardt



Verein: Hertha BSC



Position: Linksverteidiger



Länderspiele: 3



Letztes Länderspiel: 25. Juni 2017 gegen Kamerun



Name: Jonas Hector



Verein: 1.FC Köln



Position: Linksverteidiger



Länderspiele: 33



Letztes Länderspiel: 2. Juli 2017 gegen Chile



Name: Yannick Gerhardt



Verein: VfL Wolfsburg



Position: Linksverteidiger



Länderspiele: 1



Letztes Länderspiel: 15. November 2016 gegen Italien



Name: Jeremy Toljan



Verein: TSG 1899 Hoffenheim



Position: Linksverteidiger



Länderspiele: /



Letztes Länderspiel: /



Name: Diego Demme



Verein: RB Leipzig



Position: Defensives Mittelfeld



Länderspiele: 1



Letztes Länderspiel: 10. Juni 2017 gegen San Marino



Name: Maximlian Arnold



Verein: VfL Wolfsburg



Position: Zentrales Mittelfeld



Länderspiele: 1



Letztes Länderspiel: 13. Mai 2014 gegen Polen



Name: Sebastian Rudy



Verein: FC Bayern München



Position: Zentrales Mittelfeld



Länderspiele: 20



Letztes Länderspiel: 2. Juli 2017 gegen Chile



Name: Julian Weigl



Verein: Borussia Dortmund



Position: Zentrales Mittelfeld



Länderspiele: 5



Letztes Länderspiel: 22. März 2017 gegen England



Name: Mahmoud Dahoud



Verein: Borussia Dortmund



Position: Zentrales Mittelfeld



Länderspiele: /



Letztes Länderspiel: /



Name: Ilkay Gündogan



Verein: Manchester City



Position: Zentrales Mittelfeld



Länderspiele: 20



Letztes Länderspiel: 15. November gegen Italien



Name: Emre Can



Verein: FC Liverpool



Position: Zentrales Mittelfeld



Länderspiele: 16



Letztes Länderspiel: 2. Juli gegen Chile



Name: Toni Kroos



Verein: Real Madrid



Position: Zentrales Mittelfeld



Länderspiele: 76



Letztes Länderspiel: 26. März 2017 gegen Aserbaidschan



Name: Sami Khedira



Verein: Juventus Turin



Position: Zentrales Mittelfeld



Länderspiele: 70



Letztes Länderspiel: 26. März 2017 gegen Aserbaidschan



Name: Leon Goretzka



Verein: FC Schalke 04



Position: Zentrales Mittelfeld



Länderspiele: 9



Letztes Länderspiel: 2. Juli gegen Chile



Name: Mario Götze



Verein: Borussia Dortmund



Position: Offensives Mittelfeld



Länderspiele: 62



Letztes Länderspiel: 15. November 2016 gegen Italien



Name: Nadiem Amiri



Verein: TSG 1899 Hoffenheim



Position: Offensives Mittelfeld



Länderspiele: /



Letztes Länderspiel: /



Name: Mesut Özil



Verein: FC Arsenal



Position: Offensives Mittelfeld



Länderspiele: 84



Letztes Länderspiel: 26. März 2017 gegen Aserbaidschan



Name: Max Meyer



Verein: FC Schalke 04



Position: Offensives Mittelfeld



Länderspiele: 4



Letztes Länderspiel: 11. November 2016 gegen San Marino



Name: Kerem Demirbay



Verein: TSG 1899 Hoffenheim



Position: Offensives Mittelfeld



Länderspiele: 2



Letztes Länderspiel: 25. Juni 2017 gegen Kamerun



Name: Lars Stindl



Verein: Borussia Mönchengladbach



Position: Mittelstürmer/ Offensives Mittelfeld



Länderspiele: 6



Letztes Länderspiel: 2. Juli 2017 gegen Chile



Name: Amin Younes



Verein: Ajax Amsterdam



Position: Linksaußen



Länderspiele: 4



Letztes Länderspiel: 29. Juni 2017 gegen Mexiko



Name: Andre Schürrle



Verein: Borussia Dortmund



Position: Linksaußen



Länderspiele: 57



Letztes Länderspiel: 26. März gegen Aserbaidschan



Name: Julian Brandt



Verein: Bayer 04 Leverkusen



Position: Linksaußen



Länderspiele: 10



Letztes Länderspiel: 29. Juni 2017 gegen Mexiko



Name: Serge Gnabry



Verein: FC Bayern München



Position: Linksaußen



Länderspiele: 2



Letztes Länderspiel: 15. November 2016 gegen Italien



Name: Leroy Sane



Verein: Manchester City



Position: Linksaußen



Länderspiele: 6



Letztes Länderspiel: 26. März gegen Aserbaidschan



Name: Marco Reus



Verein: Borussia Dortmund



Position: Linksaußen



Länderspiele: 29



Letztes Länderspiel: 29. März 2016 gegen Italien



Name: Julian Draxler



Verein: Paris Saint-Germain



Position: Linksaußen



Länderspiele: 35



Letztes Länderspiel: 2. Juli gegen Chile



Name: Davie Selke



Verein: Hertha BSC



Position: Mittelstürmer



Länderspiele: /



Letztes Länderspiel: /



Name: Mario Gomez



Verein: VfL Wolfsburg



Position: Mittelstürmer



Länderspiele: 70



Letztes Länderspiel: 26. März 2017 gegen Aserbaidschan



Name: Kevin Volland



Verein: Bayer 04 Leverkusen



Position: Mittelstürmer



Länderspiele: 10



Letztes Länderspiel: 15. November 2016 gegen Italien



Name: Timo Werner



Verein: RB Leipzig



Position: Mittelstürmer



Länderspiele: 6



Letztes Länderspiel: 2. Juli 2017 gegen Chile



Name: Thomas Müller



Verein: FC Bayern München



Position: Mittelstürmer



Länderspiele: 85



Letztes Länderspiel: 26. März 2017 gegen Aserbaidschan



Name: Max Kruse



Verein: Werder Bremen



Position: Mittelstürmer



Länderspiele: 14



Letztes Länderspiel: 11. Oktober 2015 gegen Georgien



