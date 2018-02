später lesen Härtetest in der Esprit-Arena Länderspiel gegen Spanien in Düsseldorf ausverkauft FOTO: dpa, ss 2018-02-26T15:24+0100 2018-02-26T15:25+0100

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am 23. März (20.45 Uhr/ARD) gegen Spanien in Düsseldorf vor ausverkauften Rängen an. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, wurden bereits alle 50.653 Tickets für das erste Länderspiel des Jahres in der Esprit Arena abgesetzt.