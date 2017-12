Wir stellen Ihnen den Fußballer Sandro Wagner vor. Wir stellen Ihnen den Fußballer Sandro Wagner vor. weniger

Sandro Wagner wurde am 29. November 1987 in München geboren. Sandro Wagner wurde am 29. November 1987 in München geboren. weniger

Wagner wechselte bereits mit acht Jahren in die Jugendabteilung des FC Bayern München. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften und rückte 2005 in die Regionalliga-Mannschaft auf, in der er am 27. Mai 2006 (34. Spieltag) – beim 1:1 im Heimspiel gegen Eintracht Trier – debütierte. Wagner wechselte bereits mit acht Jahren in die Jugendabteilung des FC Bayern München. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften und rückte 2005 in die Regionalliga-Mannschaft auf, in der er am 27. Mai 2006 (34. Spieltag) – beim 1:1 im Heimspiel gegen Eintracht Trier – debütierte. weniger

Knapp zwei Jahre später (11. August 2007) gab der Angreifer am 1. Spieltag beim 3:0-Sieg im Heimspiel gegen Hansa Rostock sein Bundesligadebüt. Wagner wurde in der 87. Minute für Miroslav Klose eingewechselt. Insgesamt vier Mal lief Wagner für die Bayern in der Bundeslig auf. Mit dem FC Bayern gewann Wagner 2008 die Meisterschaft und den Ligapokal 2007. Knapp zwei Jahre später (11. August 2007) gab der Angreifer am 1. Spieltag beim 3:0-Sieg im Heimspiel gegen Hansa Rostock sein Bundesligadebüt. Wagner wurde in der 87. Minute für Miroslav Klose eingewechselt. Insgesamt vier Mal lief Wagner für die Bayern in der Bundeslig auf. Mit dem FC Bayern gewann Wagner 2008 die Meisterschaft und den Ligapokal 2007. weniger

Anschließend folgte ein kurzes Gastspiel beim MSV Duisburg. Von 2008 bis 2010 spielte Wagner beim damaligen Zweitligisten. In 36 Partien erzielte er 12 Tore. Anschließend folgte ein kurzes Gastspiel beim MSV Duisburg. Von 2008 bis 2010 spielte Wagner beim damaligen Zweitligisten. In 36 Partien erzielte er 12 Tore. weniger

Seinen ersten Länderspieleinsatz bestritt Wagner für die U-21-Nationalmannschaft in der Duisburger MSV-Arena beim 0:0 gegen Israel am 9. September 2008. Von Trainer Horst Hrubesch wurde Wagner für die U-21 Europameisterschaft 2009 in Schweden nominiert. Seinen ersten Länderspieleinsatz bestritt Wagner für die U-21-Nationalmannschaft in der Duisburger MSV-Arena beim 0:0 gegen Israel am 9. September 2008. Von Trainer Horst Hrubesch wurde Wagner für die U-21 Europameisterschaft 2009 in Schweden nominiert. weniger

Bis zum Finale musste er vornehmlich auf der Bank Platz nehmen. Im Endspiel gegen England stand er dann für den gelbgesperrten Ashkan Dejagah von Beginn an auf dem Platz und erzielte die Tore zum 3:0 und 4:0. Sein Tor zum 4:0-Endstand wurde zum Tor des Monats Juni 2009 gewählt. Bis zum Finale musste er vornehmlich auf der Bank Platz nehmen. Im Endspiel gegen England stand er dann für den gelbgesperrten Ashkan Dejagah von Beginn an auf dem Platz und erzielte die Tore zum 3:0 und 4:0. Sein Tor zum 4:0-Endstand wurde zum Tor des Monats Juni 2009 gewählt. weniger

Am 31. Januar 2010, kurz vor dem Ende der Transferperiode, wechselte Wagner zum SV Werder Bremen und unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2014 gültigen Vertrag. Am 31. Januar 2010, kurz vor dem Ende der Transferperiode, wechselte Wagner zum SV Werder Bremen und unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2014 gültigen Vertrag. weniger

Nach fast drei Jahren seit seinem letzten Einsatz in der Bundesliga bestritt er am 21. August 2010 (1. Spieltag) bei der 1:4-Niederlage im Auswärtsspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim wieder ein Spiel in der höchsten Spielklasse. Nach fast drei Jahren seit seinem letzten Einsatz in der Bundesliga bestritt er am 21. August 2010 (1. Spieltag) bei der 1:4-Niederlage im Auswärtsspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim wieder ein Spiel in der höchsten Spielklasse. weniger

Sein erstes Bundesligator erzielte er am 6. März 2011 (25. Spieltag) beim 3:1-Sieg im Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg mit der zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Sein erstes Bundesligator erzielte er am 6. März 2011 (25. Spieltag) beim 3:1-Sieg im Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg mit der zwischenzeitlichen 1:0-Führung. weniger

In der Winterpause 2011/12 wurde er für eineinhalb Jahre an den 1. FC Kaiserslautern verliehen. In der Winterpause 2011/12 wurde er für eineinhalb Jahre an den 1. FC Kaiserslautern verliehen. weniger

Doch auch Wagner konnte den Abstieg der Roten Teufel aus der Bundesliga nicht verhindern. Der Angreifer erzielte keinen Treffer (elf Einsätze) im FCK-Trikot. Nach dem Abstieg kehrte Wagner nach Bremen zurück. Dort fand er im Kader der Profis allerdings keine Berücksichtigung mehr. Doch auch Wagner konnte den Abstieg der Roten Teufel aus der Bundesliga nicht verhindern. Der Angreifer erzielte keinen Treffer (elf Einsätze) im FCK-Trikot. Nach dem Abstieg kehrte Wagner nach Bremen zurück. Dort fand er im Kader der Profis allerdings keine Berücksichtigung mehr. weniger

Zur Saison 2012/13 wechselte Wagner zum damaligen Zweitligisten Hertha BSC. Zur Saison 2012/13 wechselte Wagner zum damaligen Zweitligisten Hertha BSC. weniger

Gleich in seiner ersten Saison stieg Wagner mit Berlin in die Bundesliga auf. Gleich in seiner ersten Saison stieg Wagner mit Berlin in die Bundesliga auf. weniger

Nach drei Jahren in Berlin wechselte Wagner zum Bundesligaaufsteiger SV Darmstadt 98. Nach drei Jahren in Berlin wechselte Wagner zum Bundesligaaufsteiger SV Darmstadt 98. weniger

Mit 14 Toren in 32 von 34 Punktspielen trug er zum Klassenerhalt bei. Mit 14 Toren in 32 von 34 Punktspielen trug er zum Klassenerhalt bei. weniger

Nach nur einer Saison verließ Wagner Darmstadt und wechselte zum Ligakonkurrenten 1899 Hoffenheim. Nach nur einer Saison verließ Wagner Darmstadt und wechselte zum Ligakonkurrenten 1899 Hoffenheim. weniger

In Hoffenheim unterschrieb Wagner einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. In Hoffenheim unterschrieb Wagner einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. weniger