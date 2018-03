So haben wir die deutschen Spieler beim Länderspiel gegen Spanien benotet. weniger

Marc-André ter Stegen Manuel Neuers erklärter Kronprinz hatte es mit den Kollegen aus der spanischen Liga zu tun. Und noch ehe er den Ball einmal in der Hand hatte, lag der auch schon im Tor. Der Schlussmann war machtlos, erledigte seinen Job danach ruhig und ohne Patzer. Fantastische Reaktion gegen Silva. Note 2

Joshua Kimmich Der Wahl-Bayer verteidigte rechts und fing seinen Auftritt mit einem schlampigen Seitenwechsel an. Danach immer wieder von den forsch attackierenden Spaniern gefordert, fand aber häufig ordentliche Lösungen. Note 3-

Ilkay Gündogan Ersetzte den Kapitän und bewies sofort seine fußballerischen Qualitäten. Scheiterte mit einem gut temperierten Flachschuss an Torwart de Gea. Note 3

Thomas Müller Der Münchner durfte in der offensiven Dreierkette ran. Wie immer laufstark und engagiert, aber auch mit dem richtigen Rezept gegen Spaniens wohlorganisiertes Team, als er den Freiraum nach einer längeren Kombination mit einem schönen Fernschuss zum 1:1 nutzte. Note 2-

Mesut Özil Der Weltmeister sollte aus der Mitte, von der sogenannten "Zehn", das Spiel in der vordersten Linie lenken. Dazu kam er lange nicht, weil die Spanier auch die deutsche Offensivreihe laufen ließen. Läuferisch stark, erst nach der Pause mit mehr Ideen. Note 3-

Julian Draxler



Anders als im Klub bei Paris St. Germain ist Draxler in der Nationalmannschaft stets ein Kandidat für die Startelf. So auch in Düsseldorf. Einige mutige Dribblings verpufften, erkennbare Probleme mit den robusten Abwehrspielern, aber starker Abschluss kurz nach der Pause.



Note 4+