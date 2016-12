"Die kennen unseren Capitano noch gar nicht" – auch dieser Satz aus dem WM-Film "Ein Sommermärchen" ist legendär. Ballack, der das Eröffnungsspiel gegen Costa Rica wegen einer leichten Verletzung verpasste, wurde von der Fifa in den Spielen gegen Ecuador und Argentinien zum "Man of the Match" gewählt... mehr

"Die kennen unseren Capitano noch gar nicht" – auch dieser Satz aus dem WM-Film "Ein Sommermärchen" ist legendär. Ballack, der das Eröffnungsspiel gegen Costa Rica wegen einer leichten Verletzung verpasste, wurde von der Fifa in den Spielen gegen Ecuador und Argentinien zum "Man of the Match" gewählt und ins All-Star-Team berufen. Vor der WM 2010 verletzte sich Ballack und verpasste das Turnier, das sein Ende in der Nationalmannschaft bedeutete. Lahm übernahm die Kapitänsbinde und ließ während der Endrunde in Südafrika verlauten, diese nicht mehr hergeben zu wollen. Es folgte eine Schlammschlacht, in der Ballack als Verlierer hervorging. Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich im September 2013 wurde Ballack offiziell vom DFB verabschiedet. Neben seinen Jobs als Werbefigur wurde er 2012 vom US-Sender ESPN als Experte verpflichtet und wird in den USA für seine klaren Ansprachen und seinen Sachverstand geliebt. weniger