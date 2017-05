1. FC KölnGC Alcobaca2009 im All-Star-Team, große Rechtsverteidiger-Hoffnung, schaffte aber nie den Durchbruch. Nach einem Intermezzo in Österreich beim FC in die Regionalligamannschaft versetzt. 2015 scheiterte ein Probetraining bei Preußen Münster, im November 2016 unterschrieb er bei einem portugiesischen Amateurklub.

Hamburger SVFC ArsenalEiner der U17-Europameister, die nie ein Profispiel in Deutschland gemacht haben – doch Mustafis Story ist eine ganz spezielle. In Hamburg ausgebildet, in England beim FC Everton gelang ihm der Sprung nicht ganz, aber dann in Italien bei Sampdoria Genua – und plötzlich war er Weltmeister. Mittlerweile eine feste Größe in London beim FC Arsenal. weniger

Gerrit Nauber Damals: Bayer Leverkusen Heute: Sportfreunde Lotte In der Kaderschmiede der Werkself wurde er ausgebildet, seit 2012 spielt er für die Sportfreunde Lotte – und ist dort Kapitän. Mit ihm schaffte der Provinzklub den Aufstieg in die 3. Liga und sorgt im Pokal gerne mal für Furore.

FC LiverpoolFC St. PauliMehrere Spieler aus diesem Jahrgang haben englische Klubs als Ausbildungsvereine in ihrer Vita stehen. Zwei Jahre versuchte sich Buchtmann auf der Insel, hatte dort mit Verletzungspech zu kämpfen. Zurück in Deutschlande wurde er beim 1. FC Köln aussortiert, spielt mittlerweile beim FC St. Pauli eine ordentliche Rolle.

1. FC KölnArminia BielefeldSteil, stagnierend, steil, stagnierend – das Beispiel Yabo zeigt, dass die verheißungsvolle Karriere auch so verlaufen kann. In Köln blieb dem Kapitän der U17-Europameister der Durchbruch trotz einiger Bundesligaeinsätze verwehrt, in Aachen kam er auch nicht unbedingt weiter. Ablösefrei ging es nach Karlsruhe, wo er zum Führungsspieler reifte. Von dort ging es nach Salzburg, wo Yabo aber wegen einer schweren Knieverletzung in seiner ersten Saison 15/16 nicht zum Einsatz kam. 2016 ging es auf Leihbasis für ein halbes Jahr zu Arminia Bielefeld.

Werder BremenFC St. PauliIm Finale gegen die Niederlage Schütze des 1:1-Ausgleichs, sein 15. Tor im 26. Länderspiel für die U17. Sein Profidebüt bei Werder feierte er gleich einmal in der Champions League. Aber bald kristallisierte sich heraus, dass die Erstklassigkeit noch eine Nummer zu groß war für den gebürtigen Rheinländer. Spielpraxis sammelte er in Bremens Drittligateam, mit dem Wechsel nach St. Pauli ging es eine Stufe hoch. Bremen holte ihn zurück, um ihn dann im Januar 2017 wieder an die Hamburger zu verleihen. weniger

Borussia DortmundBorussia DortmundSorgenkind und Heilsbringer in Personalunion: Die Bayern blätterten für seinen Wechsel aus Dortmund 2013 um die 37 Millionen Euro hin, doch in München spielte er nur eine Nebenrolle und kehrte 2016 zum BVB zurück, dort stoppte ihn eine Stoffwechselerkrankung. Joachim Löw findet ihn an manchen Tagen "besser als Messi" – zum Beispiel am 13. Juli 2014, dem Tag des WM-Triumphs und Götzes Siegtor im Finale. 2009 machte der 16-Jährige Götze als "Spieler des Turniers" auf sich aufmerksam. weniger

Hertha BSCSV RödinghausenBundesligaluft hat Kargbo bei der Hertha nur im Training schnuppern dürfen. War bei der U17-EM kein Stammspieler. Versuchte sich in der 2. Liga Österreichs, ist nun in der westfälischen Provinz untergekommen.

Bayer LeverkusenHessen DreieichDer Werdegang taucht nicht zum ersten Mal auf: Durchbruch im Profibereich verpasst, dann in der viertklassigen Regionalliga untergekommen. Mittlerweile nur noch in der Hessenliga aktiv.

Niko Opper Damals: Bayer Leverkusen Heute: Hessen Dreieich Der Werdegang taucht nicht zum ersten Mal auf: Durchbruch im Profibereich verpasst, dann in der viertklassigen Regionalliga untergekommen. Mittlerweile nur noch in der Hessenliga aktiv.

Yunus Malli



Damals: Borussia Mönchengladbach

Heute: VfL Wolfsburg



Malli wollte in Mönchengladbach einst etwas mehr, als er in seinem Alter fordern konnte. Gehörte in Mainz zu den absoluten Leistungsträgern, sodass Wolfsburg auf ihn aufmerksam wurde. Voll etabliert also.