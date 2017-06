später lesen 3:0 gegen Dänemark U21 marschiert Richtung EM-Halbfinale FOTO: afp 2017-06-21T17:43+0200 2017-06-21T22:36+0200

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die deutsche U21 hat das Tor zum Halbfinale der EM in Polen weit aufgestoßen. Das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz bezwang Dänemark in Krakau völlig verdient mit 3:0 (0:0) und übernahm die Tabellenführung in Gruppe C.