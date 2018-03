später lesen Duo verletzt U21 ohne Kehrer und Baumgartl gegen Israel 2018-03-21T13:56+0100 2018-03-21T13:56+0100

Die Bundesliga-Profis Thilo Kehrer (Schalke 04) und Timo Baumgartl (VfB Stuttgart) stehen der deutschen U21-Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Israel nicht zur Verfügung. DFB-Trainer Stefan Kuntz hofft aber auf einen Einsatz des Duos fünf Tage später im Kosovo. "Wir sind im täglichen Austausch mit den beiden und ihren Vereinen", sagte Kuntz. Kehrer (21) fällt wegen einer Augenverletzung, Baumgartl (22) wegen einer Gehirnerschütterung für die Begegnung in Braunschweig (19.00 Uhr/Eurosport) aus. Nach fünf Spielen führt Europameister Deutschland die Gruppe 5 mit zwölf Punkten an.