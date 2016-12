später lesen Bundesliga RB Leipzig nimmt am 3. Januar das Training auf Teilen

RB Leipzig steigt am 3. Januar in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Bundesliga ein. Das teilte der Tabellenzweite am Donnerstag auf seiner Homepage mit. Am 4. Januar wird die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl ins Trainingslager nach Lagos in Portugal fliegen. Dort wird der 49 Jahre alte Österreicher bis zum 12. Januar mit dem Team arbeiten. Am 15. Januar bestreitet RB in der Red-Bull-Arena ein Testspiel gegen die Glasgow Rangers aus Schottland. Am 21. Januar steht mit der Partie vor heimischer Kulisse gegen Eintracht Frankfurt das erste Pflichtspiel für den Aufsteiger im neuen Jahr an. Bis zum Trainingsauftakt können sich die Leipziger Profis nun erstmal erholen. Am Mittwochabend hatten sie mit 0:3 das Spitzenspiel beim FC Bayern verloren. Trotz der Niederlage könne man "erhobenen Hauptes" in die Winterpause gehen, betonte Hasenhüttl. Die Leipziger holten aus ihren ersten 16 Spielen im Oberhaus 36 Punkte. Bei elf Siegen und drei Unentschieden kassierten sie lediglich zwei Niederlagen.