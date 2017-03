später lesen Bundesliga RB Leipzig ohne Stürmer Burke gegen Augsburg 2017-03-01T12:26+0100 2017-03-01T12:26+0100

RB Leipzig muss beim Auswärtsspiel an diesem Freitag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg auf Angreifer Oliver Burke verzichten. Der 19 Jahre alte Schotte leidet weiterhin an muskulären Problemen. "Das Spiel kommt noch ein bisschen zu früh", sagte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl bei einer Pressekonferenz des Aufsteigers am Mittwoch in Leipzig. Burke fehlte auch schon zuletzt beim 3:1-Heimsieg über den 1. FC Köln. Ansonsten stehen dem Coach des Aufsteigers und Tabellenzweiten die Langzeitverletzten Yussuf Poulsen und Lukas Klostermann gegen den Tabellen-13. nicht zur Verfügung.