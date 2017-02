später lesen RB Leipzig Rangnick will Talente noch früher holen FOTO: dpa, woi nic vfd Teilen

RB Leipzig will aussichtsreiche Fußball-Talente in Zukunft früher verpflichten. Das kündigte Sportdirektor Ralf Rangnick am Freitag bei einer Pressekonferenz des Bundesliga-Aufsteigers an.