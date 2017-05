später lesen RB Leipzig Torjäger Werner nach Prellung wohl wieder einsatzbereit 2017-05-04T14:19+0200 2017-05-04T14:19+0200

Torjäger Timo Werner steht RB Leipzig nach seiner schweren Prellung am kommenden Samstag gegen Hertha BSC voraussichtlich schon wieder zur Verfügung. Der 21 Jahre alte Fußball-Nationalspieler absolvierte am Donnerstag das Training mit der Mannschaft. "Er ist noch nicht ganz schmerzfrei. Es sieht aber nicht schlecht aus fürs Wochenende", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Leipzig. Werner hatte beim 0:0 am vergangenen Samstag daheim gegen den FC Ingolstadt eine schwere Prellung am rechten Sprunggelenk erlitten. Der Mittelstürmer ist mit 17 Toren der beste deutsche Torschütze der Bundesliga. Kein Fragezeichen steht mehr hinter Emil Forsberg, auch Naby Keita ist auf einem guten Weg für die Partie in Berlin. Einzig Abwehrchef Willi Orban steht wegen einer Sprunggelenksverletzung dem Tabellenzweiten im Olympiastadion am Samstag (18.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung. Ins Mannschafts-Training stieg dafür am Donnerstag Lukas Klostermann nach seinem Kreuzbandriss im September vergangenen Jahres ein. In der Tabelle fehlt Aufsteiger Leipzig aus den kommenden drei Spielen noch ein Punkt, um definitiv und unabhägig von den Verfolgern den direkten Einzug in die Champions League sicherzustellen.