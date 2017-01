später lesen Bundesliga RB Leipzig verleiht Damari an Haifa Teilen

Twittern





2017-01-12T12:33+0100 2017-01-12T12:33+0100

Bundesligist RB Leipzig hat Omer Damari an den israelischen Erstligisten Maccabi Haifa ausgeliehen. Wie der Bundesliga-Zweite am Donnerstag mitteilte, läuft das Leihgeschäft bis 2018. Der 27 Jahre alte Stürmer war im Januar 2015 zum damaligen Zweitligisten Leipzig gekommen, hatte sich aber nicht durchsetzen können. Zunächst wurde er an den FC Red Bull Salzburg verliehen, ehe er von August bis Ende 2016 für die New York Red Bulls spielte. Omer hat bei den Leipzigern noch einen Vertrag bis 30. Juni 2018.