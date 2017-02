später lesen Bundesliga RB Leipzig wieder mit zuletzt krankem Trio Teilen

Twittern





2017-02-07T12:06+0100 2017-02-07T12:06+0100

Die grippekranken Fußball-Profis von RB Leipzig sind ins Training zurückgekehrt. Top-Torjäger Timo Werner (20 Jahre) sowie die beiden Mittelfeldspieler Diego Demme (25) und Marcel Sabitzer (22) nahmen am Dienstagvormittag wieder an der Einheit des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga teil. Vor etwa 60 Fans absolvierten die Leipziger das erste öffentliche Training auf dem Platz nach dem 0:1 am vergangenen Samstag bei Borussia Dortmund. Dort hatten Werner, Demme und Sabitzer sowie auch der für diese Partie noch rotgesperrte Emil Forsberg (25) gefehlt. RB hatte beim BVB die dritte Auswärtsniederlage nacheinander kassiert. Die vier Profis dürften an diesem Samstag zuhause gegen den Hamburger SV in der Red-Bull-Arena wieder zur Verfügung stehen. Der HSV liegt vor dem 20. Spieltag auf dem 16. Tabellenplatz.