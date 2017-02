später lesen RB Leipzig Stürmer Poulsen droht längere Verletzungspause Teilen

2017-02-11T18:41+0100 2017-02-11T18:42+0100

RB Leipzig rechnet mit einem längeren Ausfall von Fußball-Profi Yussuf Poulsen. Der Angreifer des Bundesliga-Aufsteigers verletzte sich am Samstag beim 0:3 im Heimspiel gegen den Hamburger SV am linken Oberschenkel. Der Däne hatte nur zwölf Minuten nach seiner Einwechslung (31. Minute) wieder ausgewechselt werden müssen. "Muss man davon ausgehen, dass er in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung steht", sagte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick über den 22 Jahre alten Dänen.