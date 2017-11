später lesen Breisgauer wieder mit Verletzungspech Freiburger Frantz erleidet Innenbandriss 2017-11-04T19:01+0100 2017-11-04T19:01+0100

Bundesligist SC Freiburg muss in den kommenden Wochen auf Mittelfeldspieler Mike Frantz verzichten. Laut Trainer Christian Streich erlitt der 31-Jährige beim 0:1 (0:0) am Samstag in Punktspiel gegen Schalke 04 einen Innenbandriss im Knie. Die Verletzung von Frantz verschärft die ohnehin angespannte personelle Lage bei den Breisgauern.