Bundesliga: SC Freiburg verpflichtet Verteidiger Stenzel fest vom BVB

Der SC Freiburg hat den bisher von Borussia Dortmund ausgeliehenen Pascal Stenzel fest verpflichtet. Wie lange der neue Vertrag des Rechtsverteidigers gültig ist, teilte der Bundesligist aus dem Breisgau am Freitag wie üblich nicht mit. Auch über die Ablösesumme vereinbarten beide Clubs Stillschweigen. "Er hat sich in der Zeit bei uns richtig gut weiterentwickelt und hat noch einen spannenden Weg vor sich", sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier. Der 21-Jährige hatte am vergangenen Sonntag beim 2:1 gegen Bayer Leverkusen sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Mit dem Wechsel nach Freiburg sei dem Wunsch des Spielers entsprochen worden, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Stenzel war bereits seit Januar 2016 an den SC ausgeliehen.