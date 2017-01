später lesen Winter-Vorbereitung Verletzter Abrashi verlässt Trainingslager des SC Freiburg Teilen

Twittern







Für Mittelfeldspieler Amir Abrashi ist das Trainingslager des SC Freiburg wegen einer Sprunggelenksverletzung vorzeitig beendet. Der 26-Jährige sollte noch an diesem Montag aus dem spanischen Sotogrande abreisen. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Der albanische Nationalspieler Abrashi hatte sich am Sonntag beim 3:1 im Testspiel gegen den FC Vaduz verletzt. Am Dienstag soll er in Freiburg untersucht werden.