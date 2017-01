später lesen SC Freiburg Verteidiger Stenzel schwer an Schulter verletzt Teilen

Twittern





2017-01-23T15:42+0100 2017-01-23T15:42+0100

Bundesligist SC Freiburg muss voraussichtlich sechs Wochen auf Rechtsverteidiger Pascal Stenzel verzichten. In der Uniklinik sei am Montag eine Schultereckgelenksprengung bei dem Abwehrspieler diagnostiziert worden, teilten die Breisgauer mit. Der 20-Jährige muss operiert werden. Stenzel war beim 1:2 gegen den FC Bayern München am Freitagabend nach einem Foul unglücklich auf die Schulter gefallen und in der 83. Minute ausgewechselt worden.