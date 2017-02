später lesen DFB Schiedsrichter Stieler für U21-EM nominiert 2017-02-22T12:16+0100 2017-02-22T12:16+0100

Fifa-Referee Tobias Stieler (Hamburg) ist für die U21-Europameisterschaft in Polen (16. bis 30. Juni 2017) nominiert worden. Der 35-Jährige pfeift seit 2012 in der Bundesliga und hat im Oberhaus 68 Partien geleitet. Die Nachwuchs-EM ist sein erstes Endrunden-Turnier. "Dort dabei zu sein, ist eine besondere Auszeichnung", sagte Stieler. Auch Herbert Fandel, der Vorsitzende des DFB-Schiedsrichter-Ausschusses, ist voll des Lobes über den gebürtigen Hessen: "Er zählt ohne Zweifel zu den besten Schiedsrichtern der Bundesliga", sagte Fandel über Stieler. Auf der Fifa-Liste der Unparteiischen steht Stieler seit 2014. Seinen Job als Rechtsanwalt hatte er im Jahr zuvor aufgegeben. "Zweigleisig zu fahren und in beiden Bereichen den hohen Ansprüchen gerecht zu werden, hätte nicht funktioniert", sagte Stieler, der im Anschluss ein Psychologie-Studium begonnen hatte und inzwischen an seinem Masterabschluss arbeitet. Bei der U21-EM 2004 in Deutschland war Stieler als Volunteer im Einsatz. "Ich habe damals Fahrdienste für hochrangige Fußballfunktionäre gemacht", berichtete er.