Kultkicker: Spieler aus 19 Nationen kommen zu Marcelinhos Abschiedsspiel

Großer Bahnhof zu Marcelinhos Abschiedsspiel: Wenn der frühere Kultkicker von Fußball-Bundesligist Hertha BSC am 25. März im Berliner Olympiastadion (15.30 Uhr) zu seinem letzten Auftritt auf großer Bühne lädt, werden über 50 Spieler aus 19 Nationen mit über 6000 Bundesliga-Spielen auf dem Buckel dabei sein. Auch der 14 Jahre alte Marcelinho junior wird für seinen Vater die Stiefel schnüren. "Das wird ein großes Fest. Ich bin etwas aufgeregt, aber ich freue mich", sagte der Brasilianer, der in seiner Berliner Zeit (2001 bis 2006) zu den Publikumslieblingen gehörte. Der langjährige Spielmacher, der für die alte Dame 155 Spiele (65 Tore) absolvierte, hielt sich zuletzt in der vierten Liga fit. "Es wird anstrengend, aber ich halte durch", sagte der heute 41-Jährige. Zum Abschiedsspiel unter dem Motto "Adeus Marcelinho" tritt eine Hertha-Auswahl gegen Freunde aus Brasilien an. Für Hertha spielen unter anderem Yildiray Bastürk, Kevin-Prince Boateng, Stefan Beinlich, Fredi Bobic, Arne Friedrich und Andreas "Zecke" Neuendorf, für Brasilien laufen Giovane Elber, Lincoln, Ailton, Grafite und Cacau auf.