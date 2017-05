später lesen Südafrika Baxter wieder Chefcoach der Nationalmannschaft 2017-05-04T20:04+0200 2017-05-04T20:04+0200

Der südafrikanische Fußball-Verband (SAFA) hat Stuart Baxter als neuen Nationaltrainer verpflichtet. Der 63 Jahre alte Schotte tritt die Nachfolge von Ephraim Mashaba an und rückt bereits zum zweiten Mal auf den Chefposten. Bereits von 2004 bis 2005 hatte Baxter die Südafrikaner trainiert, die Teilnahme an der WM 2006 in Deutschland aber verpasst. Derzeit ist der Coach noch beim südafrikanischen Club SuperSport United tätig, sein erstes Länderspiel soll das Qualifikationsspiel für den Afrika-Cup gegen Nigeria sein.