Darmstadt 98 Ben-Hatira sieht sich nach Trennung im Recht

2017-01-26T15:57+0100 2017-01-26T16:05+0100

Der Fall Ben-Hatira ist für den SV Darmstadt 98 noch nicht ausgestanden. Ben-Hatira sieht sich in der Diskussion über sein Engagement für den islamischen Verein Ansaar International weiterhin im Recht und kündigte via Facebook eine baldige öffentliche Äußerung dazu an.