Holger Stanislawski hat dem auf Trainersuche befindlichen Bundesligisten Darmstadt 98 abgesagt. Stanislawski dementierte Berichte, wonach er abgelehnt habe, weil er sich weiter um seine Supermarkt-Filiale kümmern wolle.

"Wenn Verstand und Herz nicht zu 100 Prozent ja sagen, dann sollte man im eigenen Sinne und im Sinne des Vereins absagen", sagte der 47-Jährige "Sport1" am Sonntag. Nach dem Bericht des Online-Portals betonte Stanislawski zudem, dass sein Nein zum Trainerjob in Darmstadt nicht im Zusammenhang mit der Teilhaberschaft an einem Hamburger Supermarkt stünde. Entsprechend hatte die "Bild" an Heiligabend berichtet.

Der im Sommer geholte Cheftrainer Norbert Meier musste in Darmstadt am 5. Dezember gehen, seitdem fungiert Ramon Berndroth als Interimscoach. Unter dem 64-Jährigen konnten die Hessen ihre Negativserie aber nicht beenden. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt nach 16 Spieltagen fünf Punkte.

