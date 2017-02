später lesen Bundesliga Verletztes Trio fehlt Darmstadt im Training 2017-02-28T15:24+0100 2017-02-28T15:24+0100

Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt 98 ist mit personellen Sorgen in die neue Trainingswoche gestartet. Vier Tage vor dem Punktspiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fehlten Hamit Altintop (muskuläre Probleme im Knie), Jan Rosenthal und Sidney Sam (beide Oberschenkelprobleme) bei der Übungseinheit am Böllenfalltor am Dienstag. Der Rückstand der Lilien zum rettenden Ufer beträgt nach dem 22. Spieltag bereits zehn Punkte - der Rückstand zum Relegationsplatz acht Zähler. Noch nie zuvor in der Liga-Historie war einem Verein in dieser Situation noch der Klassenerhalt gelungen.