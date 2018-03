später lesen Zweite Liga Sandhausen verlängert mit Kapitän Kulovits 2018-03-08T15:00+0100 2018-03-08T15:00+0100

Der Kapitän bleibt an Bord: Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Spielführer Stefan Kulovits um ein Jahr verlängert. "Die Mannschaft ist top und unter unserem Trainer findet eine kontinuierliche Weiterentwicklung statt", sagte der 34-jährige Österreicher, der am vergangenen Samstag gegen Erzgebirge Aue (1:1) nach einem Armbruch sein Comeback gefeiert hatte.