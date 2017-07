Bereits zum zweiten Mal haben Sportprominente zu Ehren von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher ein Benefizspiel in Mainz ausgetragen. weniger

Am Montagabend siegte bei der Spaßpartie "Champions for charity" die Mannschaft "Schumacher & Friends" um Michaels Sohn Mick mit 7:6 (4:4) gegen das Team "Nowitzki All Stars", das von Basketball-Superstar Dirk Nowitzki angeführt wurde.