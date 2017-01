später lesen Spanien statt Türkei Trainingslager aus Sicherheitsgründen verlegt Teilen

Aus Sicherheitsgründen hat Fußball-Regionalligist TSV Steinbach sein Wintertrainingslager kurzfristig von der Türkei nach Spanien verlegt. Das gab der Verein aus Hessen am Mittwoch bekannt. "Aufgrund der politischen Lage sowie den Ereignissen in der Türkei vor wenigen Wochen hat der Fußball-Regionalligist gemeinsam mit der Mannschaft entschieden, das Reiseziel zu ändern", heißt es in einer Mitteilung des Tabellendritten der Regionalliga Südwest. Die türkische Mittelmeerküste war über Jahre das beliebteste Winterziel deutscher Profiklubs. In diesem Jahr ist aus den ersten drei Ligen allerdings nur der FC Rot-Weiß Erfurt dorthin gereist.