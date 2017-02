später lesen Bundesliga 1899 Hoffenheim wochenlang ohne Fabian Schär Teilen

Bundesligist 1899 Hoffenheim muss längere Zeit auf seinen Schweizer Nationalspieler Fabian Schär verzichten. Der Defensivspieler laboriert an einer Adduktorenverletzung. Dies teilte der Tabellenfünfte per Twitter mit. Den letzten seiner sechs Saisoneinsätze für Hoffenheim bestritt Schär am 28. Januar beim 1:2 bei RB Leipzig. Dies war die erste und bislang einzige Niederlage der Kraichgauer in der laufenden Spielzeit.