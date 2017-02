später lesen Vor Schalke-Spiel Hoffenheim bangt um Huth-Einsatz 2017-02-21T11:36+0100 2017-02-21T11:36+0100

Trainer Julian Nagelsmann vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim bangt auch vor dem Punktspiel am Sonntag bei Schalke 04 (17.30 Uhr/Live-Ticker) um den Einsatz von Stürmer Mark Uth. Der 25-Jährige, der dem Tabellenvierten aufgrund einer Rippenprellung bereits in der zurückliegenden Partie gegen Darmstadt 98 (2:0) fehlte, musste am Dienstag das Training abbrechen.