Bundesliga: Hoffenheim muss auf Uth verzichten

Hoffenheim muss auf Uth verzichten

Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss drei bis vier Wochen lang auf Stürmer Mark Uth verzichten. Der 25-Jährige, der dem Tabellenvierten bereits im zurückliegenden Spiel gegen Darmstadt 98 (2:0) gefehlt hatte, plagt sich mit einer Rippenprellung. "Seine Verletzung ist doch schwerwiegender als gedacht", sagte 1899-Coach Julian Nagelsmann am Freitag über Uth, der in dieser Saison bereits sechsmal getroffen hat (zwei Assists). Mehr Treffer erzielte bei den Kraichgauern nur Sandro Wagner (zehn Tore). In der anstehenden Partie bei Schalke 04 am Sonntag (17.30 Uhr/Live-Ticker) muss Nagelsmann zudem Lukas Rupp (Knieblessur), Jeremy Toljan (Muskeleinriss) und Fabian Schär (Adduktorenprobleme) ersetzen.