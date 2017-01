später lesen Bundesliga Hoffenheim muss mehrere Wochen auf Toljan verzichten Teilen

Twittern





2017-01-21T18:42+0100 2017-01-21T18:42+0100

1899 Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann muss mehrere Wochen auf Außenverteidiger Jeremy Toljan verzichten. Das werde noch länger dauern, sagte Nagelsmann nach dem 2:0 am Samstag beim FC Augsburg. Je nach Heilungsverlauf rechnet er mit einem Ausfall von drei bis sechs Wochen. "Ich will kein großes Risiko eingehen", versicherte der erst 29 Jahre alte Trainer. Toljan hatte wegen muskulärer Probleme beim FCA gefehlt. Flügelspieler Pavel Kaderabek soll indes für das nächste Bundesligaspiel am kommenden Samstag bei RB Leipzig wieder fit sein.

Er werde am nächsten Wochenende "hoffentlich wieder können", sagte Nagelsmann. Kaderabek hatte wegen einer Wadenblessur gefehlt.