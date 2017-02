später lesen 1899 Hoffenheim Jiloan Hamad wechselt nach Schweden Teilen

Twittern





2017-02-07T15:18+0100 2017-02-07T15:19+0100

Jiloan Hamad und 1899 Hoffenheim gehen künftig getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wird der Mittelfeldspieler künftig für den schwedischen Erstligisten Hammarby IF spielen. Der Vertrag des 26-jährigen Schweden lief noch bis zum 30. Juni dieses Jahres. Hamad war im Januar 2014 vom schwedischen Rekordmeister Malmö FF in den Kraichgau gekommen und absolvierte 15 Bundesliga-Spiele.