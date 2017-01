Julian Nagelsmann vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim hat mit Ironie auf die Spekulationen über ein mögliches Interesse des FC Bayern München an ihm und anderen Trainern reagiert.

"Ich bin im Austausch mit Ralph Hasenhüttl und Thomas Tuchel. Wir einigen uns gerade, wer Trainer und wer Co-Trainer wird", witzelte Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel am Samstag (15.30 Uhr/Live-Ticker) bei RB Leipzig.

Darauf angesprochen konnte sich RB-Trainer Ralph Hasenhüttl ein Lachen nicht verkneifen. "Der Spruch ist richtig gut, den lasse ich einfach mal so stehen. Passt", sagte der Österreicher mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte zuletzt öffentlich seine Wertschätzung für Nagelsmann und RB-Trainer Ralph Hasenhüttl zum Ausdruck gebracht. Auch Thomas Tuchel von Borussia Dortmund gilt als heißer Kandidat, sollte Rekordmeister Bayern München nach Carlo Ancelotti wieder auf einen deutschsprachigen Trainer setzen wollen.

Leipzig kann im Verfolgerduell Hoffenheim nahezu in Bestbesetzung antreten. Neben dem weiterhin gesperrten Emil Forsberg steht der schottische Offensivspieler Oliver Burke wegen einer Grippe nicht zur Verfügung. Er stand beim 3:0 am vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt allerdings auch nicht in der Startformation des Aufsteigers. Abwehrmann Marvin Compper musste zwar am Donnerstag das Training wegen Adduktorenproblemen abbrechen, rechnet aber mit seinem Einsatz gegen seinen ehemaligen Verein.

RB-Trainer Ralph Hasenhüttl sprach bei einer Pressekonferenz in Leipzig von einer "Riesenherausforderung". Das drittplatzierte Team von Trainerkollege Nagelsmann ist als einzige Mannschaft in der Liga noch unbesiegt. Hasenhüttl betonte aber auch: "Wir sind acht Punkte vor einer Mannschaft, die ungeschlagen ist." Er erwartet eine mutige Hoffenheimer Mannschaft und ein hochklassiges Spiel.

(seeg/sid/dpa)