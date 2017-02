später lesen "Sind nicht so schlecht" Nagelsmann warnt vor Darmstadt 2017-02-16T11:53+0100 2017-02-16T11:52+0100

Trainer Julian Nagelsmann vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim hat seine Profis vor dem Punktspiel am Samstag gegen Darmstadt 98 (15.30 Uhr/Live-Ticker) davor gewarnt, das Schlusslicht zu unterschätzen. "Das 2:1 gegen Borussia Dortmund zuletzt war das bestes Saisonspiel der Darmstädter", sagte der Coach, der um den Einsatz von Stürmer Mark Uth (Rippenprellung) bangt, am Donnerstag: "Die Truppe ist nicht so schlecht."