später lesen TSG Hoffenheim Fabian Schär fällt länger aus Teilen

Twittern





2017-02-06T23:44+0100 2017-02-06T23:44+0100

Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss mehrere Wochen auf Abwehrspieler Fabian Schär verzichten. Der Schweizer Nationalspieler laboriert an einer Adduktorenverletzung, wie der Bundesliga-Fünfte am Montagabend mitteilte. Wie lange der 25-Jährige den Kraichgauern genau fehlen wird, stand zunächst noch nicht fest. Schär spielt seit Sommer 2015 für die Hoffenheimer, in dieser Saison kam der Verteidiger bislang allerdings erst zu sechs Liga-Einsätzen.