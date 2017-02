später lesen Hoffenheim Uth erleidet Rippenprellung Teilen

Stürmer Mark Uth von Bundesligist 1899 Hoffenheim hat während des 1:2 beim VfL Wolfsburg am Sonntag eine Rippenprellung erlitten. Der 25-Jährige werde "in den nächsten Tagen kürzertreten müssen", teilten die Kraichgauer bei Twitter mit. Der ehemalige Kölner Uth war in der 23. Minute beim Stand von 1:0 für Hoffenheim ausgewechselt worden.