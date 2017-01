später lesen 2. Bundesliga Quiring wechselt von Union Berlin zu Hansa Rostock Teilen

Christopher Quiring wechselt mit sofortiger Wirkung vom Zweitligisten Union Berlin zu Hansa Rostock in die 3. Liga. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler, der seit 2002 für die Eisernen spielte, bestritt 130 Zweitliga- und fünf Pokalspiele für Union, in denen er insgesamt 19 Tore erzielte. In dieser Saison spielte Quiring bei den Hauptstädtern aber keine große Rolle mehr.