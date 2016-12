"Julian kann im offensiven Bereich auf mehreren Positionen eingesetzt werden. Er hatte beim FC Bayern eine Top-Ausbildung. Wir sehen bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial", sagte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser über den achtmaligen US-Nationalspieler (drei Tore): "Er ist torgefährlich und wird unser Spiel durch seine Schnelligkeit weiter beleben."

New challenge! After great years at @FCBayern, I'm really looking forward to the new club, the teammates and the city 👌🏾 @VfB #jg37 pic.twitter.com/64FjgB53CU