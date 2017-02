Kevin Großkreutz, Abwehrspieler in Diensten des VfB Stuttgart, ist nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagabend offenbar ins Krankenhaus gebracht worden.

Das berichtet der Südwestrundfunk (SWR). Der Zweitligist habe den Vorfall gegenüber dem SWR bereits bestätigt. Weitere Informationen oder Details seien derzeit noch nicht bekannt. Gegenüber unserer Redaktion sagte ein Sprecher lediglich, der Verein prüfe derzeit den Sachverhalt.

Großkreutz hatte das Zweitligaspiel der Schwaben am Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:0) aufgrund einer Fußprellung auf der Tribüne verfolgt. In dieser Saison wurde der Ex-Dortmunder in 16 Spielen eingesetzt und erzielte dabei ein Tor.

Es ist nicht das erste Mal das Großkreutz abseits des Fußbalfeldes für Schlagzeilen sorgt. Die prominentesten Eskapaden waren die sogenannte "Pinkel-Affäre" nach dem verlorenen Pokalfinale 2014 gegen Bayern München und der angebliche Döner-Wurf auf einen Köln-Fan einen Monat zuvor.

