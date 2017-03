später lesen Körperlicher Angriff auf Weltmeister Großkreutz erneut im Krankenhaus untersucht FOTO: dpa FOTO: dpa 2017-03-01T15:57+0100 2017-03-01T16:06+0100

Der bei einem körperlichen Angriff in der Nacht von Montag auf Dienstag verletzte Weltmeister Kevin Großkreutz ist am Mittwoch weiterhin zur ärztlichen Behandlung in einem Stuttgarter Krankenhaus gewesen.