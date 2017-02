später lesen 2. Bundesliga Stuttgart mit Baumgartl gegen Düsseldorf Teilen

Zweitligist VfB Stuttgart kann im Spiel am Montag (20.15 Uhr/Sky und Sport1) gegen Fortuna Düsseldorf auf Abwehrchef Timo Baumgartl zurückgreifen. Der 20-Jährige hatte sich unter der Woche in einem Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers (4:0) an den Adduktoren verletzt, Trainer Hannes Wolf konnte am Freitag jedoch Entwarnung geben. Verzichten muss der Coach der Schwaben auf Matthias Zimmermann, der sich beim 1:0 der Schwaben bei St. Pauli einen Außenbandanriss im Sprunggelenk zugezogen hatte. Zudem fehlt Neuzugang Ebenezer Ofori. Der ghanaische Nationalspieler weilt noch beim Afrika-Cup. Noch nicht im Kader des Bundesliga-Absteigers wird aller Voraussicht nach der am Dienstag verpfichtete französische U20-Nationalspieler Jérôme Onguéné (19) vom FC Sochaux stehen. Dagegen könnte der kroatische U21-Nationalspieler Josip Brekalo, der vom VfL Wolfsburg ausgeliehen wurde, durchaus eine Option sein.